Uribe pidió perdón y se retractó ante las madres de Soacha por falsos positivos

El expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe Vélez pidió perdón y se retractó de los mensajes que hizo en el año 2015 en los que cuestionó las actividades que adelantaban los jóvenes que fueron víctimas de los denominados ‘falsos positivos’.

En su pronunciamiento ante las madres de los jóvenes de Soacha, escucharon de la voz del expresidente Uribe advirtiendo que aceptaba que este mensaje a través de su red social en twitter las ofendió y afectó la memoria de los hijos asesinados.

“Pido perdón a las madres de Soacha, a las querellantes Luz Marina Bernal Parra, María Ubilerma Sanabria, Lucero Carmona y María Doris Tejada y demás madres no querellantes, por palabras que yo haya escrito o pronunciado y que les hayan causado ofensa o dolor”, señaló el senador Uribe.

Entre tanto una de las madres afectadas, Luz Marina Bernal si bien expresó su conformismo sobre las palabras del expresidente Uribe, cuestionó que no se haya explicado el trasfondo de las acciones extrajudiciales que se hicieron con sus hijos.

“Con una retractación a medias que no fue profundamente, creo que es una parte satisfactoria para nosotros aunque políticamente no fue aceptada como lo queríamos pero no podríamos llegar a tener una continuidad para avanzar ese proceso sin que él no lo reconociera; el daño causado tanto físico como psicológico que nos causó no tiene reparación”, aseguró la señora Bernal.

Este pronunciamiento lo hizo el senador por el Centro Democrático tras llegar a un acuerdo en una audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia en donde había sido denunciado por los delitos de injuria y calumnia tras publicar este mensaje en twitter “En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”.