Uribe propone coalición de cara al 2018 para corregir los acuerdos de paz

Álvaro Uribe reiteró que si el Centro Democrático gana la Presidencia en 2018 buscarán hacerle correcciones a los acuerdos de paz logrados con las Farc.

Es por esto que propuso conformar una coalición con el fin de revisar y replantear la redacción de los textos y así evitar que el país resulte perjudicado.

En una comunicación dada a conocer por medio de su cuenta en Twitter, Uribe señaló que es necesario que los sectores afines se unan para que haya una paz sin impunidad en Colombia.

Invitó además a la ciudadanía a pensar en lo que se viene de cara a los diálogos que iniciaron en Ecuador con el ELN.

“Los programas de gobierno no pueden estar en el realismo puro, que es pesimismo, ni en el idealismo extremo que puede caer en demagogia. De la mitad hacia la ilusión debería ser lo correcto. Por eso piensen entre reversar o corregir. Piensen en lo que viene sobre el ELN. Piensen en la necesaria coalición que debemos procurar”, sostiene.

El senador afirmó que la campaña del No en el plebiscito fue políticamente correcta, ya que en ella se planteó la necesidad no de reversar, sino de corregir lo acordado en La Habana con la guerrilla.

Esta es la comunicación de Uribe:

Sobre el tweet de ayer. La campaña del No fue políticamente correcta: fueron muchos años de oposición a la impunidad al terrorismo; oposición en el Congreso al cambio de reglas del Plebiscito; en diciembre de 2015 no se aceptó escoger entre anticipar No o Abstención, se pidió argumentar para hacer pedagogía sobre la inconveniencia de puntos de los acuerdos; cuando, meses más tarde, se tomó la decisión del No y Santos dijo que queríamos la guerra, se respondió que si ganaba el No pediríamos cambiar unos puntos pero nunca negar la paz; se produjo un discurso pensado y sensato, sin soberbia, cuando ganó el No; estuvimos en la mesa con el Gobierno, denunciamos el engaño; acudí donde el Santo Padre, con todo respeto, y le expliqué nuestra posición.

Pienso en 2018: sobre los acuerdos consumados con Farc algunos amigos dirán: en la Costa “ya está bueno”; en Antioquia “hombre dejen eso ya”; en Bogotá “estos siguen peleando”; en otras partes “por qué quieren volver a la guerra”. La comunicación de ayer le quita ese discurso y mantiene intactos nuestros puntos. Además, el sábado se envió el audio “Menos impuestos, más inversión privada, mejor remuneración”.

No puede caer en lo que dijo The Economist en diciembre: Santos completa la aprobación de los acuerdos y promueve un candidato que los continúe, que derrotará al Uribismo que querrá reversar los acuerdos.

Los programas de gobierno no pueden estar en el realismo puro, que es pesimismo, ni en el idealismo extremo que puede caer en demagogia. De la mitad hacia la ilusión debería ser lo correcto. Por eso piensen entre reversar o corregir. Piensen en lo que viene sobre el ELN. Piensen en la necesaria coalición que debemos procurar.

Att:

Álvaro Uribe Vélez