Uribismo dice que Gobierno quiere hacerle conejo al fallo sobre Fast Track

Foto RCN Radio

El Centro Democrático, quien presentó la demanda en la Corte Constitucional contra el Fast Track, criticó que ahora el Gobierno quiera irrespetar las decisiones del alto tribunal y tumbar un fallo que fue adoptado por las mayorías.

El senador Iván Duque afirmó que esta es una nueva maniobra del Ejecutivo para “hacerle conejo a una decisión judicial, como lo hizo con el plebiscito”.

“Y también me parece muy grave que el Gobierno, que ternó al doctor (Carlos) Bernal, sea el que lo esté cuestionando. Yo me pregunto, ¿será que si el magistrado Bernal hubiera votado a favor del Gobierno estarían diciendo también que no tuvo suficiente tiempo para leerlo y también estaría recusándolo?”, señaló.

La senadora María del Rosario Guerra pidió a la Corte Constitucional negar la solicitud del Gobierno y mantener el fallo que ya había tomado sobre el Fast Track.



“Cuando la Corte actúa defendiendo la Constitución, el Gobierno ahora solicita que revierta esa decisión, es que el Gobierno quiere siempre ganar con cara y con sello y lo único que le sirve es aquello que favorezca su interés y el de las Farc”, indicó.

El Centro Democrático advirtió que los argumentos presentados por el Gobierno en su demanda de nulidad ante el alto tribunal, son muy falaces y tienen muy poco sustento.