Vargas Lleras desmintió haber ofrecido la vicepresidencia a Simón Gaviria

El anuncio lo realizó en la ciudad de Neiva. Foto RCN Radio

Germán Vargas Lleras negó que le haya ofrecido al director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, ser fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2018.

Desde el Cauca, el vicepresidente desmintió los rumores y aseguró que no ha hecho dicho ofrecimiento a Gaviria “No se lo he propuesto y él también (Simón Gaviria) ya desmintió esa noticia el día de ayer”.

Aseguró que por estos rumores lo tildan de loco porque supuestamente le ha ofrecido la vicepresidencia a todos los partidos políticos.

“En las últimas cuatro semanas me colocan como un loco, como si yo estuviera hace cuatro semanas ofreciéndole la vicepresidencia a Iván Duque, hace dos semanas a Hernán Andrade y hace una semana a Simón Gaviria”, expresó.

De acuerdo con Vargas Lleras su fórmula para 2018 no la ha elegido, por lo que manifestó que hasta que no lo haga oficial, todo será suposiciones “todo eso es prematuro y no es cierto”.

Cabe recordar que Vargas Lleras ya le informó al presidente Juan Manuel Santos su intención de aspirar a las elecciones presidenciales, por lo que en los próximos días renunciará a su cargo.

Horas antes fuentes le aseguraron a RCN Radio y La f.m. que durante un encuentro que se dio el pasado 31 de enero en un restaurante en Bogotá, con representantes a la Cámara del Partido Liberal, Simón Gaviria, confirmó que el vicepresidente Germán Vargas sí le hizo un ofrecimiento para ser su fórmula vicepresidencial.