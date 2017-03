Vargas Lleras y su equipo aseguran que detrás de incidente en Tumaco hay “politiquería”

Foto Alcaldía de Ibagué)

Nuevos detalles se siguen conociendo del incidente en el que se vio involucrado el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, en Tumaco (Nariño) donde se anunció la construcción de 400 viviendas para el municipio.

En esta oportunidad, ´se conoció que el alto funcionario dijo, al bajar de la tarima, que la politiquería se había tomado esta población.

“Yo creo que 400 viviendas gratis para Tumaco no es poca cosa. Son una inversión de más de $20.000 millones. Tumaco quedó excluido de la primera fase del programa, pero muy beneficiado en esta segunda fase”, sostuvo.

Luego, Vargas Lleras, visiblemente molesto por el abucheo de un grupo de personas que participaba en el evento, afirmó: “este proyecto representa en Tumaco 800 oportunidades de empleo y 400 familias que van a recibir su casa totalmente gratuita. No entiendo porqué, a tan pocas semanas de las elecciones, la politiquería se ha tomado, de lado y lado, al municipio”.

La razón de la molestia del vicepresidente fue que durante el acto en el que se firmaría el contrato para la construcción de estas viviendas el alcalde de la población, Mauricio Ocampo, decidió no subir a la tarima debido a un desplante que le hizo el alto funcionario, quien no lo llevó en el vehículo que los transportaría al acto gubernamental.

El mandatario local dijo que “el vicepresidente, en un hecho de grosería, patanería y atarbancia, cuando llegamos al carro de protocolo me dispongo a hacer el ingreso, me dice que el vehículo está lleno y que va con el precandidato de la Alcaldía, razón por la cual desciendo y me voy en otro carro“.

Incluso acusó a Vargas Lleras de participar en política al relatar que “este es un hecho proselitista, porque nosotros estábamos en un acto oficial y no podía tener este tipo de actitudes, razón por la cual la gente se enfurece diciendo que no los puede convocar a un acto político. El vicepresidente empezó a incitar a las personas, a arengarlas en una actitud reprochable y pasó por encima de ellas”.

Defensa

Por su parte el exministro Luis Felipe Henao, que acompañará a Vargas Lleras en la campaña, salió en defensa del funcionario quien resultó abucheado por un grupo de personas asistentes al evento de viviendas gratuitas.

Henao aseguró que lo que sucedió en esa región del país fue un acto de provocación liderado por el grupo político del excongresista Neftalí Correa, destituido por corrupción, del cual hace parte el mandatario encargado Mauricio Ocampo.

“Cuando llegó el vicepresidente de la República, muchas personas denunciaron hechos de corrupción que están pasando en la Alcaldía, como es que están violando la ley de garantías, que sigue existiendo un desgreño administrativo y solo por escuchar esas denuncias, hicieron todo un acto de provocación”, sostuvo.