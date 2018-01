Venezolano llora de indignación al cruzar frontera con Colombia y se refugia en un militar

Captura Twitter

El cantante español, Miguel Bose, publicó en su cuenta en Twitter, un video en el que se ve a un grupo de policías militares colombianos, dándole la bienvenida en la frontera a los venezolano que cruzan el Punte Internacional Simón Bolívar.

En el audiovisual se ve cuando un hombre procedente de San Cristóbal, estado Táchira, decide tomarse un foto con el militar durante su ingreso a Colombia, afirmando que será una foto que quedará para la historia. La persona que grababa un video en ese momento se le acercó y le preguntó la razón de su comentario, a lo que el señor bastante afligido respondió que han sido humillados por el gobierno de Venezuela, y que da gracias a Jesús por tener a los colombianos que los han apoyado.

Al preguntarle por qué iría a Cúcuta, respondió: “Porque no hay comida, no hay comida en Venezuela, quieren mentirnos a todos, quieren hacerle ven al mundo que hay comida en Venezuela y es mentira, no hay nada”.

El pasado lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparó las condiciones del empleo en Colombia con el de Venezuela, y aseguró que este país atraviesa una “crisis humanitaria gravísima”, a diferencia de Venezuela, donde a su juicio “hay más calidad del empleo”.

A su juicio, muchos colombianos atraviesan momentos difíciles, pero no ignora las condiciones por las que atraviesan familias venezolanas por no tener comida.

“Colombia es un Estado forajido, fallido, un país en crisis humanitaria gravísima, (…). “Casi 10 millones de colombianos viven en el exterior. 5 millones 600 mil viven en Venezuela”, vociferó el pasado lunes.

Se desconoce cuándo fue grabado dicho video.

Con información de LaPatilla.com