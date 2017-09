Veo cohesión total en el partido de las Farc: Jesús Santrich sobre carta de Timochenko

Jesús Santrich / Foto AFP

Jesús Santrich indicó que no ve ningún tipo de división al interior de las Farc y que Timochenko tiene una gran aceptación en el partido, esto después de conocerse la carta en la cual Rodrigo Londoño dejó en evidencia las diferencias de esa colectividad, (Lea acá: ‘Timochenko’ evidencia ‘fracturas internas’ dentro del nuevo partido de las Farc)

“No creo que haya división, Timochenko tiene una alta aceptación dentro del partido y yo creo que eso se ratificó en el congreso y la vieja dirección de las Farc ha insistido en que él debe estar al frente con el resto de gente que definió”, indicó Santrich.

Aunque Santrich advirtió que no conocía el documento enviado por Timochenko, señaló que está de acuerdo con el máximo líder de esa agrupación en que los principios que siempre han dirigido a la organización deben continuar.

“Yo no sé si porque soy ciego no la he visto, pero yo veo cohesión total”, concluyó el exguerrillero.