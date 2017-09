El viaje a pie de Pasto hasta Bogotá en contra del maltrato animal

Por Carolay Morales

Óscar Flórez tomó la decisión de caminar junto con otro compañero y Abril, una bull terrier, desde Pasto hasta Bogotá para llamar la atención sobre los animales abandonados en su ciudad.

Este amante de los “peludos”, como los llama, inició su travesía el 27 de agosto desde el peaje de Chachagüi, cerca a la capital nariñense, con Santiago Jácome, un joven de 17 años y Abril, una perra que rescató de un lugar donde la maltrataban.

“Hago parte de un grupo de personas en Pasto que ayudan, con distintas actividades, a los peludos abandonados. Hacemos cada viernes ‘noches sin hambre’, donde les damos de comer a los perros de la calle, hacemos jornadas de esterilización y apoyamos a los albergues”, explicó.

Aunque es significativo todo lo que hace por cientos de animales abandonados en las calles de Pasto, reconoce que “no es suficiente”.

“Siempre me pregunté qué podía hacer para generar un impacto grande en la gente. Sé que lo que hacemos está bien, pero lastimosamente en Pasto no contamos con un centro de bienestar animal adecuado para albergar a los que sufren de maltrato o están en las calles”, afirmó.

De ahí nace la idea de hacer lo necesario “así me toque caminar hasta Bogotá para conseguir un lugar donde ellos puedan estar“, recuerda Óscar.

“En ese momento empieza un sueño. Queremos construir un centro de bienestar animal llamado Villa Esperanza. Por eso viajo caminando hasta Bogotá, quiero hablarle al señor ministro de Medio Ambiente para que nos ayude con un lote en comodato para edificarlo y hacerlo realidad”, aseguró.

El recorrido no ha sido fácil. En ocho días llegaron hasta Popayán con los pies ampollados pero con el espíritu intacto, dice enérgico este pastuso de 40 años.

“En la primera caminata Abril caminó bien, pero después le cogió pereza. Daba tres pasos y no quería caminar, es muy consentida. Entonces me la subí al hombro y así he caminado con ella”, afirmó, al llegar a Popayán.

Las caminatas duran entre seis y ocho horas diarias. Empiezan desde las 6:30 a. m. y terminan tipo tres de la tarde.

“La gente nos reconoce ya, algunos nos tienden la mano ofreciéndonos comida, agua y a veces alojamiento”, dice.

Justamente, cuando se hizo la entrevista, contó que habían llegado a Popayán donde les recibieron de “forma muy calurosa”.

“Nos han dado medicinas para los pies porque ya tenemos muchas ampollas, de resto estamos bien, con todo el ánimo y la fortaleza para seguir adelante”, relató.

RCN Radio contactó al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien se comprometió a recibirlo en Bogotá y plantear una propuesta para que Villa Esperanza se convierta en realidad.

Se espera que Óscar y su ‘combo de viaje’ lleguen a mediados de octubre a Bogotá para convencer de la urgencia de la protección animal en Colombia.