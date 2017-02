Vicepresidente dejaría su cargo en dos semanas

Vicepresidente Germán Vargas Lleras / Foto Colprensa - Juan Manuel Cantillo

En medio de la firma del convenio para la construcción de casas gratis en el municipio de Une, Cundinamarca, el vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que espera dejar en firme la segunda fase de este proyecto antes de irse del cargo.

“Yo no me voy hasta que la segunda fase de este programa quede en marcha, funcionando, como es que toca y yo creo que los termino en no más de dos semanas”, dijo a RCN Radio Vargas Lleras.

En esta segunda fase del programa de casas gratis se espera construir 30 mil viviendas nuevas para los pequeños municipios del país.

Además se impulsará el programa de Mi Casa Ya, para que ciudadanos que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos puedan tener subsidios para tener su casa propia.