Violencia sexual contra los niños en Colombia es un problema de salud pública: Medicina Legal

Foto Colprensa - Mauricio Alvarado

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, aseguró que los 2.640 casos de abuso sexual de menores que se registraron solo en los dos primeros meses del año en Colombia evidencian que esta violencia contra los niños en el país es un problema de salud pública.

“Esta sociedad está enferma. Lo que estamos significando es que el delincuente sexual no es el depravado, es la persona que está a nuestro lado, puede ser el padre, padrastro, abuelo o hermano porque no es un delincuente desfigurado, no es el monstruo“, indicó Carlos Valdés a RCN Radio.

De igual forma, sostuvo que “en las Naciones Unidas se decidió adoptar este problema como un fenómeno de salud pública“.

Según Valdés, considerar estos ataques contra los menores como un problema de salud pública implica que la solución a este flagelo no es exclusiva de la administración de justicia sino que se requiere una intervención efectiva por parte de otros sectores de Estados como la salud, la educación y la vivienda.

De acuerdo con los investigadores, en promedio cada día en Colombia se presentan 44 casos de abuso sexual de niños y niñas en el país.

En el informe técnico Medicina Legal hizo una radiografía de las zonas del país con el mayor número de casos de abuso sexual, donde se ubica a Bogotá con 494 en el primer lugar, seguido por los departamentos de Antioquia con 312, Valle del Cauca con 220, Cundinamarca 163, Santander 135 y Atlántico con 127.

Valdés explicó que los principales agresores sexuales de menores en el país son los padres, padrastros y familiares cercanos al menor.

Los expertos de Medicina Legal determinaron que los niños y niñas entre 10 y 14 años se han constituido como los más afectados por casos de abuso sexual.

Medicina Legal también estableció que en los ambientes escolares y del hogar, el fin de semana y el horario comprendido entre las 5 y las 8 de la noche es donde mayores registros de casos de abuso sexual se presentan.

“Cuando no tenemos tolerancia, cuando no tenemos respeto hacia la mujer, niños y niñas, que son la población más vulnerable, si no hay educación en la primera infancia, no vamos a solucionar el problema. Esta problemática no se soluciona con penas altas, ni solo el sector justicia, esto requiere acciones contundentes del Estado”, indicó Valdés.

Sin embargo, señaló que la violencia contra la mujer y los niños ha aumentado no solo en cifras sino en niveles de agresión, porque se ha encontrado que las lesiones que se causan a las victimas son mucho mayores en Colombia que en otros países del mundo.

Valdés agregó que de acuerdo con los registros y las estadísticas, América Latina y el sur de Asia son las zonas del mundo donde más violencia sexual hay en la actualidad.