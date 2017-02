Cómo violentan las mujeres a los hombres sin golpearlos

Foto referencial de RCN Radio

El temperamento fuerte de las mujeres no es identificado por sus parejas sentimentales como maltrato hacia ellos porque no hay agresión física, sin embargo, en los últimos años se ha conocido el aumento de estos eventos en los cuales los esposos o novios se sienten agredidos y no quieren aceptarlo.

Aunque la violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica, suele tener más casos de agresión por parte del hombre hacia la mujer (del 100 % de los casos de violencia intrafamiliar el 96 % corresponde a mujeres agredidas), según las cifras del Instituto de Medicina Legal y los reportes de las comisarías de familia, el 4 % a los hombres son maltratados por su pareja.

“Muchas veces ellos reconocen que la mujer es fuerte, que tiene un carácter dominante y no lo rotulan como violencia hasta que sienten comentarios hirientes y es allí cuando empiezan a notar que hay un problema”, aseguró la psicóloga y sexóloga, Claudia Gutiérrez.

Sin embargo, el Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Nacional de Colombia ha encontrado que de las cerca de 300 terapias de pareja que se hacen, hay casos de hombres que denuncian haber sido agredidos por la mujer pero los profesionales no los clasifican como violencia sino como problemas rutinarios de pareja.

“En el imaginario colectivo de que la mujer suele ser de mal genio o “mamona”, de forma coloquial y el hombre es más calmado, no se logran identificar los patrones de agresión psicológica que se van sembrando en el hombre y que estallan cuando es evidente o, en el peor de los casos, cuando hay violencia física”, dijo Gutiérrez.

De acuerdo con esto, la agresión de las mujeres contra los hombres es casi un enemigo silencioso.

En palabras de la psicóloga, “hay formas de agredir”, empiezan con comentarios hirientes, manipuladores, como dardos que van lanzando y que poco a poco abren el hoyo, mientras que los hombres prefieren simplemente disparar el arma y abrir el hoyo al primer intento”.

En los casos de violencia al hombre ellos empiezan a perder la autoestima, por ejemplo, en los casos en que las mujeres ganan más dinero y sienten que no están a su altura, o en los que hay exigencias sexuales, cuando ellos no satisfacen a la mujer.

“Ahí puede haber agresión silenciosa que el hombre no quiere reconocer por el machismo y la hombría que prefiere defender”, explicó la experta.

Esa agresión silenciosa puede tener desenlaces trágicos ya que “en las parejas cada uno guarda sus sentimientos, después hay la agresión y es entonces cuando identificamos los problemas, cuando la bomba ya explotó y esa no debe ser la dinámica”, aseguró la psicóloga.

Agregó que “en las terapias lo primero que se hace es determinar quién es la víctima y quién el victimario, si los hay, y establecer qué está pasando en la relación. Luego hacemos ejercicios de manejo de la ira”, afirmó la psicóloga.

Dentro de los ejercicios que se recomiendan está el de respirar, analizar cuerpo y mente y propiciar tiempos fuera con la pareja, para no entrar en fuertes discusiones que no contribuyen a solucionar el problema.

Finalmente la psicóloga sugiere fortalecer la comunicación entre las parejas e identificar cuáles son las palabras o actitudes que hieren al otro para mantener una relación en armonía.