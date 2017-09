Viviane Morales no asistirá al congreso y se aleja más del liberalismo

Foto Colprensa

La puja interna en el liberalismo ha dejado por fuera de la precandidatura a la senadora Viviane Morales, quien dijo que no firmará un manifiesto en contra de sus principios para poder aspirar a la Presidencia y quien además notificó que no asistirá al congreso de la colectividad. (Lea acá: Viviane Morales no será más precandidata liberal a la Presidencia)

Morales aseguró que dicho evento no es legítimo porque se cometieron irregularidades en la elección de las personas que participarán en dicha convención.

“El congreso está conformado el 50% del sector político y el otro 50% el sector social y ese sector social se eligió a través de un medio digital que no tuvo ninguna auditoria y que permitió que desde un mismo computador se expidieran 200 y 300 votos y que algunos se inscribieran como militantes sin aportar la cédulas de ciudadanía, eso cuestiona la conformación del Congreso”, señaló.

Y dijo: “Yo no voy a ir al congreso liberal, no me voy a prestar para esta farsa de la exclusión de Viviane Morales a través de requisitos que no me pueden imponer sino de una manera tramposa para excluirme de la consulta a la candidatura del partido Liberal”.

Viviane Morales podría estar pensando seriamente en renunciar al Partido Liberal, al tiempo que analiza una fórmula jurídica para poder aspirar a la Presidencia de la República.