Viviane Morales no buscará alianzas para primera vuelta presidencial

La exsenadora Viviane Morales Hoyos defendió la aspiración presidencial que lanzó en las últimas horas por el Partido Somos, asegurando que no está incurriendo en doble militancia por haber renunciado a su curul y al Partido Liberal.

En diálogo con RCN Radio explicó que su candidatura será independiente y por ahora le cerró la puerta a una alianza con la coalición de la centro derecha de cara a la primera vuelta presidencial.

“Estamos transitando el camino de la independencia porque yo soy una mujer independiente, nunca he hecho política como la suelen hacer en Colombia, en 16 años de Congreso jamás hice uso de una partida regional, un cupo indicativo que es a través de los cuales se filtra tanta corrupción, he sido independiente en hacer la política y esa es la oferta que hago a los colombianos, mi integridad y mi independencia”, señaló.

La dirigente política afirmó que no está inhabilitada para aspirar a ese cargo y una eventual demanda a su inscripción no podría prosperar porque la doble militancia no está consagrada como causal de nulidad electoral para la Presidencia.

“Las inhabilidades para ser presidente de la República están señaladas en el artículo 197 de la Constitución y la doble militancia no está consagrada”, aseguró Morales Hoyos.

Citó una sentencia del Consejo de Estado que afirma: “Si en la Constitución no se estableció la inhabilidad como consecuencia de la violación de la prohibición de la doble militancia política por parte de los candidatos a la Presidencia de la República, no se puede concluir en la declaración de la nulidad del acto”.

“No es una prohibición para el presidente violar el tema de la doble militancia, tampoco hay doble militancia porque yo cumplí renunciando al partido y a mi curul y como la curul es del Partido Liberal, yo renuncio a ella y me inscribo el 29 de enero por otro movimiento político”, añadió.

Morales sostuvo que decidió retirarse del Liberalismo porque esa colectividad le puso como condición para aspirar a la Presidencia la firma un manifiesto que iba en contra de sus principios cristianos.