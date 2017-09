Viviane Morales no desistirá de su aspiración aunque la excluyan de la candidatura liberal

Foto tomada del Noticiero del Senado

Los primeros acuerdos entre los precandidatos liberales dejarían por fuera a la senadora Viviane Morales de la candidatura por el partido porque estaría obligada a firmar un manifiesto en respaldo al proceso de paz y de respeto por los derechos de las minorías sexuales, incluyendo la adopción de niños.

Morales respondió diciendo que no firmará ningún documento en ese sentido y no lograrán que desista de su aspiración.

“Las reglas de juego que están construyendo son para excluir a Viviane Morales. Yo no quepo en esos condicionamientos, como no cabemos muchos liberales. Yo voy hasta el final como liberal y si esas son las condiciones, advierto que no las firmo”, señaló.

“Si eso llega a pasar quedo por fuera de la candidatura del Partido Liberal, pero no desistiré de mi candidatura. El propio partido me excluye pero seguiremos adelante”, manifestó.

Sin embargo, el senador Horacio Serpa, codirector del Liberalismo, dijo que no es cierto que estén excluyendo a Viviane Morales.

“Es una opinión de la doctora Morales. No veo a nadie con interés de sacar a nadie, pero a estas alturas no entro en discusiones de ninguna especie”, indicó.

La senadora Viviane Morales no confirmó si está contemplando la posibilidad de impulsar su candidatura a través de firmas, en caso de que sea excluida de la aspiración por el Liberalismo.