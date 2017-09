Viviane Morales no será más precandidata liberal a la Presidencia

Foto tomada del Noticiero del Senado

La senadora Viviane Morales anunció que no firmará el documento impuesto por el Partido Liberal para poder aspirar a la Presidencia de la República y por eso ya no será más precandidata de esa colectividad. (Lea acá: Viviane Morales, a punto de quedarse por fuera de la candidatura liberal)

En un mensaje dado a conocer en las últimas horas, Morales acusó a las directivas del partido y a dirigentes como César Gaviria, Horacio Serpa, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, de obligarla a dejar de lado sus principios políticos y cristianos en relación con el proceso de paz y las minorías sexuales.

“No firmo una claudicación de mis principios democráticos y cristianos a cambio de ninguna candidatura del mundo”, señaló.

“Si de eso se trata, que se queden con lo que les queda del Partido Liberal, de ese cascarón en que su mezquindad y trampa están convirtiendo al otrora glorioso Partido Liberal”, añadió.

Morales recordó que cuando pactó su ingreso al liberalismo, su condición cristiana ya era pública y fue aceptada en la colectividad. Además, acusó a los directivos y precandidatos de tenerle miedo porque saben que pueden ganar la consulta popular abierta en las urnas.

Sin embargo, anunció que no desistirá en su carrera presidencial y buscará los medios jurídicos para hacerlo.

“Le digo al pueblo colombiano, les digo a mis seguidores: no se preocupen, no sufran que no hay por qué. Por todos los medios democráticos avanzaremos. Acuérdense de que cuando el tirano cierra puertas, Dios siempre nos abre unas más grandes para la esperanza”, manifestó.

Viviane Morales afirmó que su exclusión de la candidatura liberal no solo la afecta a ella, sino también a miles de cristianos que han apoyado varias de las iniciativas que ha impulsado el partido.