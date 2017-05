Vocero de Prestasalud responde cuestionamientos por compra de Cafesalud

Foto Prestasalud

Con motivo de los cuestionamientos de la Procuraduría General frente a la compra de Cafesalud, el vocero de Prestasalud, Jorge Gómez, entidad compradora de la EPS, aseguró que los socios cuestionados están dispuestos a hacerse a un lado.

En comunicación con RCN Radio, el funcionario explicó que las empresas que conforman el consorcio y que tengan algún problema legal se apartarán de la compra y administración de la EPS.

“Esto no se trata de un asomo de pudor, esto se trata de que unas compañías han pasado por un proceso jurídico y financiero de su actividad empresarial”, dijo.

Indicó que “estos cuestionamientos no son de procesos de hace tres días, lo que hemos manifestado es que hasta este momento no ha habido un señalamiento jurídico, a título individual tendrán que responder y garantizarle al Estado que no tienen ningún problema en esta situación”.

En ese mismo sentido agregó que la información de las empresas cuestionadas la tiene la Superintendencia de Salud, pero destacó que estas compañías siguen operando.

“Acá no podemos hacer juicios morales y a estas empresas se les tiene que dar la oportunidad y nosotros no somos jueces ni abogados ni entes de investigación”, precisó.

Gómez aseguró que no debe existir ninguna duda sobre la transparencia de la compra de la EPS, ya que el proceso se ha dado entre un grupo privado con el Estado, bajo todas las normas legales y con el acompañamiento de los organismos de control.

“Este proceso fue liderado por el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia y la liquidadora de Saludcoop. Es el Estado el que hace una convocatoria para que libremente los interesados se presenten y hasta donde yo tengo entendido, el proceso lo estaba acompañando la Procuraduría”, señaló.

Expresó que “es una transacción comercial entre un grupo privado y el Gobierno, lo que pienso es que hay desconocimiento en la experiencia del aseguramiento y de manejar una EPS; pero esto apenas inicia y ha sido transparente”.