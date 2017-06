Women’s Link destaca llamado a juicio contra el enfermero de las Farc

Héctor Albeidis Arboleda, alias 'El enfermero' de las Farc / Foto: Archivo

La ONG Women’s Link señaló que con el llamado a juicio de Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como ‘el enfermero’ de las Farc y quien es acusado de practicar abortos forzados a mujeres y niñas en el marco del conflicto armado, se abre una oportunidad para investigar, juzgar y sancionar este crimen así como para garantizar reparaciones transformadoras a las víctimas.

De acuerdo con la organización, se abre la puerta para que el país conozca la verdad sobre lo sucedido. “El hecho de estar en un grupo armado no despoja ni a mujeres combatientes ni a niñas reclutadas de la autonomía para tomar decisiones sobre su sexualidad o su reproducción. El aborto forzado es una grave violación de derechos humanos y un crimen de guerra. Así lo reconoció la Corte Penal Internacional (CPI) en enero pasado, cuando estableció que no se pierde la protección del Derecho Internacional Humanitario -DIH, que en principio protege a la población civil en medio del conflicto y no a las combatientes, en casos como estos en los que se reconoce que la violencia y esclavitud sexual cometidas contra ellas dentro de los grupos armados son crímenes de guerra”, asegura Alexandra Sandoval, abogada de la ONG.

“Sea cual sea el sistema judicial que enfrente ‘el enfermero’, éste debe garantizar los derechos de las víctimas, incluyendo el de ser reparadas. En Colombia, frente a casos de aborto forzado cometidos por el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) dentro de sus propias filas, la jurisdicción de Justicia y Paz ordenó, como medida de reparación, atención psicosocial y tratamientos de fertilidad para las mujeres víctimas cuando fuese necesario”, agregó Sandoval.

La organización considera que en el proceso que avanza contra ‘el enfermero’ se pueden crear precedentes jurídicos importantes pues, en línea con la decisión de la Corte Penal Internacional, los abortos forzados tendrían que ser catalogados como crímenes de guerra.

Además, la ONG espera que la Fiscalía logre establecer definitivamente si los abortos forzados eran o no una política sistemática de diferentes grupos armados así como quiénes son los máximos responsables.

Exige la organización también que la Fiscalía le solicite al juez “reparaciones transformadoras dirigidas a que nunca más las ujeres y niñas colombianas vean limitada su autonomía sexual y reproductiva, ni dentro ni fuera del conflicto armado”

Según Alexandra Sandoval, vocera del organismo, el principal objetivo de la justicia, sea la especial para la paz o la ordinaria, será condenar de forma ejemplar a Arboleda Buitrago, debido a los crímenes de lesa humanidad, cometidos por el denominado enfermero de las Farc.

Indicó que también deben ser las Farc, las que entren a reparar a las víctimas de estos abortos, realizados al interior del grupo armado ilegal.

“Él en este momento está siendo juzgado penalmente de manera individual, pero es claro que las Farc como organización, debe responder en el marco del proceso de paz por los abortos forzados que se presentaron al interior de esta organización”, señaló Sandoval.