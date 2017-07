El 60% de los funcionarios de Manolo Duque no sirven: Presidente del Concejo de Cartagena

Foto: Cortesía Alcaldía Distrital de Cartagena.

El presidente del concejo de Cartagena, Lewis Montero, aseguró que la situación que afronta el sancionado alcalde Manuel Vicente Duque fue ocasionada por sus propios funcionarios, los cuales no estarían ejerciendo sus funciones con eficacia.

De acuerdo al cabildante más del 60% del gabinete que conformó el suspendido alcalde Duque no estarían “sirviendo a la ciudad”.

“Siempre lo he dicho, el 60% de los secretarios de Manolo Duque no sirven, los secretarios de Manolo Duque no tienen la camiseta puesta, lo he expresado, muchos de ellos y entre esas está la alcaldía local 3, tengo la forma de mostrar que no ha hecho anda, que se cayó el edificio Blas de Lezo y sigue ahí en el puesto ese”, afirmó Montero.

El presidente del concejo señaló que con anterioridad a la tragedia de Blas de Lezo, se había advertido al alcalde Duque Vázquez sobre el incumplimiento de sus funcionarios a las responsabilidades de cada secretaría.

“Yo creo que el alcalde debió ser un poco más preciso y drástico con referente a las alcaldías locales. Lo creo, lo he dicho y lo repito, las alcaldías locales son responsables de lo que sucede en las diferentes localidades porque tienen unas funciones y deben hacerlas. No lo hicieron, no lo han hecho y no sabemos por qué”, añadió.

Montero respaldó la decisión del alcalde encargado Sergio Londoño Zurek, de revisar la forma en que se está haciendo control en la ciudad por parte de la secretaría de planeación y control urbano.

“Escuchamos alcalde en su discurso que va a fortalecer planeación y control urbano, aspiramos que esa decisión se mantenga. El Concejo lo va apoyar y respaldar en ese aspecto”, señaló.

Estas declaraciones del presidente del Concejo de Cartagena se relacionan con el último informe de la Personería Distrital, el cual advierte que hay más de 200 investigaciones abiertas contra funcionarios de la alcaldía por deficiencia en el cumplimiento de sus responsabilidades y la lentitud con la que responden a los procesos de cada secretaría.