Actores de la serie ‘Narcos’ de Netflix, complacidos con filmar en Cartagena

Foto tomada de la cuenta instagram del actor Pedro Pascal (pascalispunk).

Los actores Pedro Pascal y Miguel Ángel Silvestre, han utilizado sus redes sociales para registrar sin mayores detalles su paso por Cartagena, ciudad en donde se encuentran filmando un capítulo de la tercera temporada de la serie ‘Narcos’ de Netflix.

Los guapos artistas se han dejado ver muy cómodos por la ciudad a pesar de las altas temperaturas que se registran por estos días en el Corralito de Piedra.

Pese a que las jornadas de grabación han sido extenuantes, de más de 10 horas, Pascal y Silvestre han sacado tiempo para bromear junto con el equipo de producción en cada receso que se hace en locaciones ubicadas muy cerca a las emblemáticas plazas como la San Pedro Claver, Santo Domingo y Simón Bolívar.

En una de esas pausas en la grabación, RCN Radio y La FM pudo conversar con el actor español Miguel Ángel Silvestre, quien ha participado en producciones internacionales como Velvet y Sense8, no dudó en resaltar lo agradable que ha sido su estadía en la ciudad.

“Es una de las ciudades más bonitas en las que he estado en mi vida. El caso antiguo me recuerda mucho a España, más colorido muy especial que tiene Latinoamérica. Estoy muy contento, el otro día estuve paciendo por la tarde y sin duda, espero venir a trabajar muchísimas veces porque es uno de los lugares más bonitos de Latinoamérica y de los que yo he estado”, expresó.

La grabación de la serie ‘Narcos’ se ha realizado sin mayores contratiempos, y se prevé que este viernes 3 de febrero sea el último día de rodaje, donde se estima que la tercera temporada esté emitiéndose a finales de este año.