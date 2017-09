Actriz Julia Louis-Dreyfus, de la serie Veep, reveló que tiene cáncer de mama

La actriz estadounidense Julia Louis-Dreyfus, conocida por sus papeles en las series televisivas “Veep” y “Seinfeld”, anunció el jueves que padece cáncer de mama, y reclamó la aprobación de una cobertura médica universal en Estados Unidos.

“Una mujer de cada ocho tiene cáncer de mama (en su vida). Hoy, soy yo”, tuiteó la comediante de 56 años, que ganó a mediados de septiembre su octavo Emmy como actriz, el sexto seguido por su rol de Selina Meyer en “Veep”, un récord.

“La buena noticia es que puedo contar con un magnífico círculo familiar y de amistades que me dan apoyo y atención, así como con un fantástico seguro a través de mi sindicato”, agregó. (Lea también: Pau Donés asegura que el cáncer no le causa “ningún trauma”)

“La mala noticia es que todas las mujeres no tienen tanta suerte”, añadió. “Por lo tanto luchemos contra todos los cánceres y hagamos de la cobertura médica universal una realidad“.

El sistema de salud estadounidense asocia en general la cobertura de salud al empleo, con fuertes disparidades según las aseguradoras o mutualistas y los empleados.

— Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) 17 de septiembre de 2017