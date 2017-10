Ajedrez al Parque RCN llega al municipio de Soledad

Soledad, que hace parte del Área Metropolitana de Barranquilla, recibe, este sábado 21 de octubre, la quinta parada de Ajedrez al Parque RCN.

Los tableros y, las piezas blancas y negras, estarán ubicados en el Polideportivo del Barrio Hipódromo. Las partidas programadas tendrán inicio a partir de las 10 de la mañana. 100 amantes del “deporte ciencia” apartaron su cupo en esta quinta jornada, con miras a ganarse un cupo para la gran finalísima que se disputará en la Plaza de La Paz, el venidero 16 de diciembre.

Esta parada que tendrá lugar en tierra de La Butifarra es la segunda que se realiza fuera de la capital del Atlántico en el evento de este 2017. El Municipio de Galapa tuvo el privilegio de realizar la primera fuera de Barranquilla en este año. También serán sede otras poblaciones departamentales como lo son Sabanalarga, Campo de la Cruz, Palmar de Varela, Ponedera, Santo Tomás y Sabanagrande.

De esta jornada soledeña saldrán 8 campeones de las categorías sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y mayores. Al igual que el año anterior, la administración municipal que orienta el alcalde Joao Herrera Iranzo, propulsó la realización de Ajedrez al Parque RCN entendiendo que el certamen tiene un objeto social de profundo impacto.

La organización de la competencia entrega un kit de competencia a cada deportista que incluye: camiseta, gorra, juego de ajedrez profesional y certificado de participación. Los campeones de la gran final recibirán una tablet, como premio especial.