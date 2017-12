“El alcalde (e) no tiene el control de la ciudad”, Presidente del Concejo de Cartagena

Foto: Cortesía Alcaldía Distrital de Cartagena.

El presidente del Concejo de Cartagena, Lewis Montero, cuestionó la gestión del alcalde encargado Sergio Londoño Zurek por considerar que el mandatario no ejerce autoridad ni muestra interés en los temas coyunturales de la ciudad.

Las críticas del cabildante se dan principalmente por la ausencia del mandatario en las sesiones del Concejo, donde los cabildantes han exigido la presencia de Londoño Zurek para acompañar los debates y actividades de esa corporación.

“El alcalde realmente nos preocupa porque no tiene el control de la ciudad, no está teniendo la autoridad que debería tener. Tanto los secretarios como el alcalde realmente no tienen acompañamiento a los procesos”, señaló Montero.

Montero también criticó a los secretarios del distrito, a quienes calificó como “fantasmas” por estar ausentes de las sesiones del Concejo.

“Tenemos unos secretarios fantasmas que no sabemos ni siquiera los nombres y vemos que no hay un trabajo en equipo entre el alcalde y sus funcionarios”, añadió.

Señaló que el rendimiento de los secretarios nombrados por el alcalde encargado es tan deficiente como el del gobierno del exalcalde Manuel Vicente Duque.

Estos cuestionamientos del presidente del Concejo se dieron durante uno de los momentos políticos más difíciles que afronta esa corporación tras los señalamientos de la Fiscalía en los que se advierte que al menos 9 cabildantes recibieron dineros y contratos del distrito para elegir de manera irregular a la contralora Nubia Fontalvo, quien se encuentra recluida en centro penitenciario por presuntamente conformar una red de corrupción que se tomó el control de esa entidad y operaba entre la Alcaldía Distrital y el Concejo. En enero se realizará audiencia de imputación de cargos a 8 concejales de Cartagena