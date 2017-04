Así planea el Gobierno la reconstrucción ambiental en Mocoa

Foto satelital.

El ministerio de Medio Ambiente planea, inicialmente, crear un eje ambiental de los ríos Sangoyaco y Mulato en Mocoa, que provocaron la avalancha, con cerca de 100 hectáreas conservadas en el municipio y extenderlas a 4 mil en zona rural.

Luis Gilberto Murillo, ministro de Medio Ambiente, presente en la zona de la avalancha, señaló que si bien existe una reserva en la parte alta de los ríos mencionados, es urgente el diseño e implementación del eje ambiental sobretodo en zona de riesgo. La obra costaría cerca de 10 mil millones de pesos.

“Hay que ajustar precios y debemos hacerlo de inmediato. Creo que en dos años deberíamos tener listo el proyecto pero no sabemos todavía, no me atrevo a dar fechas”, indicó a RCN Radio.

Adicional a esto, el Gobierno planea procesos de restauración de bosques entre ocho y diez mil hectáreas que rodearían a Mocoa.

Murillo dijo que en Gramalote, Norte de Santander, cuando ocurrió una emergencia igual, la reconstrucción se hizo también pensando en una reserva forestal, que protegiera al municipio de desastres naturales.

Por lo pronto, el Gobierno en cabeza de autoridades ambientales, realiza la remoción de lodo en los dos ríos ( Sangoyaco y Mulato) porque según se prevé, lloverá este fin de semana en la región.