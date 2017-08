Barranquilleros indignados por el engaño de Ticket Shop por la venta de boletas del partido Colombia – Brasil

Los Barranquilleros se mostraron indignados por los hallazgos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el engaño de la Comercializadora Franquicias S.A., empresa responsable de la página web www.ticketshop.com.co, ya que nunca habilitaron la venta de las boletas del partidos de local de la Selección Colombia ante Brasil para las eliminatoria rumbo al Mundial Rusia-2018.

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, anunció que se pone la lupa sobre Ticket Shop por presunto acaparamiento y manipulación de boletas con fines de reventa masiva de las entradas del partido Colombia vs. Brasil, que se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el 5 de septiembre, desde las 3:30 p.m.

Fabian Castro, seguido de la selección Colombia en diálogo con RCN Radio señaló que “Todavía recuerdo esa madrugada del 8 de agosto y la impotencia de no lograr conseguir la boleta, no es justo que una empresa se burle de la gente , no solo de Barranquilla sino de todo un país”

Sandra Arevalo, hincha de la selección y seguidora del capitán James Rodríguez dijo que “Lo más indignante es que inicialmente dijeron a la opinión pública que se habían agotado las boletas en tan solo treinta minutos y resulta que nunca las pusieron en venta a través de la web de Ticket Shop, espero que las autoridades cambien esa empresa que ha dejado una mala imagen ante toda la comunidad internacional, esto es un escándalo“.

Los Barranquilleros también han presentado denuncias sobre la reventa de boletas a precios exorbitantes y que oscilan entre uno y tres millones pesos.