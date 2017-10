Campesinos deben permitir el paso y salida de misiones médicas en el Catatumbo

Foto Cortesía

Juan Bittar, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, en diálogos con RCN Radio afirmó que si las protestas campesinas continúan intensificándose en la zona del Catatumbo, se está programando una serie de planes de contingencias ante la posibilidad que se impida el paso de misiones médicas y ambulancias por el sector, los cuales hasta el momento no se han presentado.

“Ya nos reunimos con Ascamcat, y ellos se comprometen a respetar el derechos humanitario médico, y se comprometen en permitir el traslado de los pacientes sin ninguna restricción, hasta el momento conocemos que las ambulancias han pasado por los bloqueos” expresó Bittar.

Además dijo “Esperemos no se repita lo que pasó en el paro del año 2013, donde no se le permitió a las ambulancias pasar y el Ejército, y La Policía tenían que evacuar a los enfermos vía aérea, no queremos que eso se repita”

Asimismo, indicó que se hace necesario que Ascamcat, quien lidera los bloqueos en las vías, garantice el paso de los pacientes que serían trasladados de los municipios del Catatumbo hacia el hospital Universitario Erasmo Meoz a recibir atención médica especializada.

Bittar, sostuvo que se debe garantizar los protocolos de Ginebra y los derechos humanos fundamentales de esta población que se encuentra sitiada por los bloqueos en las vías.