Canciller dice que embajador colombiano por ahora no volverá a Venezuela

Canciller María Ángela Holguín / Foto AFP

La canciller María Ángela Holguín respondió a las denuncias que hizo el Centro Democrático durante un debate de control político sobre las pocas acciones que, según ellos, ha hecho el gobierno colombiano frente a la situación de Venezuela.

El senador Iván Duque dijo que ha habido un silencio cómplice sobre la crisis que vive el vecino país.

“Ha tenido una actitud pasiva, indolente, cómplice o timorata. En lo que va corrido del año 2017 36 líderes de la oposición han sido asesinados en Venezuela en actos de represión”, indicó.

Ante estas denuncias la ministra Holguín señaló que están muy preocupados por la situación que se presenta en Venezuela y reveló que el embajador por ahora no volverá a Caracas.

“El embajador Ricardo Lozano se mantiene aquí en Colombia, no va a volver por el momento”, indicó.

“Vamos a ver si en las próximas semanas logramos una reunión de presidentes en Unasur para fijar una posición frente a Venezuela y se fijen los caminos que puedan llevar a que Venezuela pueda encontrar una salida democrática y pacífica a la situación que vive”, añadió.

El uribismo también acusó a la ministra de Relaciones Exteriores de perseguir al exministro Andrés Felipe Arias. El senador Alfredo Ramos afirmó que el Gobierno le mintió a Estados Unidos al decirle que existe un tratado de extradición con ese país.

“La Cancillería le dijo mentiras al Gobierno de Estados Unidos le mintió al Departamento de Estado sin pena. El Ministerio de Justicia dijo claramente que la Corte Suprema de Justicia había solicitado la extradición con base en el Código Penal y la Cancillería le dijo al gobierno norteamericano que lo hizo con base en un tratado de extradición que no existe y no es aplicable”, manifestó.

La canciller María Ángela Holguín le respondió negando que exista una persecución de parte del Gobierno contra el exministro Arias y aseguró que la extradición ha sido una petición de los jueces de la República.

“Yo tengo 10 solicitudes del juez de ejecución de penas, preguntándome cada mes que ha pasado con la extradición del señor Andrés Felipe Arias. No soy yo, no es la Cancillería, ustedes está convencidos que el Gobierno tiene montado algo Andrés Felipe Arias y eso no es así, son los jueces de la República”, manifestó.

Los uribistas también cuestionaron la gestión de la Cancillería en temas como el fallo de La Haya, que le quitó gran parte de porción marítima al mar Caribe colombiano.