Cartagena celebrará nuevamente sus tradicionales fiestas de noviembre

En noviembre, Cartagena celebra sus fiestas de independencia, una mezcla de baile, música y tradición que conmemora la alegría festiva de los negros esclavizados, el legado de los indígenas Calamaries y la lucha de Cartagena por convertirse en el puerto soberano más importante de América.

Durante las festividades, los cartageneros se disfrazan de piratas, de esclavos, de nobles europeos y de personajes icónicos de la ciudad como el gran Joe Arroyo.

“Cuando yo me pongo el disfraz del Joe, ni te imaginas. Es una transformación espiritual y una traba mental que yo llevo cuando salgo con el personaje del Joe. Yo me hago mis gorditos, mis camisetas y las de mi grupo de coristas. Trato de cambiar cada año. Yo tengo que llevar algo que brille por la avenida para que la gente cuando me vea diga “allá viene el Joe´”, señaló Álvaro Mendez, actor festivo de la ciudad.

A diferencias de los carnavales del Caribe, en Cartagena la misma gente organiza cabildos para sus sectores, los estudiantes, los niños y las singulares mujeres de talla grande, quienes se han hecho llamar las ballegorditas, salen a bailar por las calles en una especie de desfile en el que se aprecian vestuarios coloridos, ritmos y danzas africanas y coloniales.

Bertha Arnedo directora del instituto de patrimonio y cultura de Cartagena señaló que “Hay que sentirnos orgullosos de lo que estamos celebrando y conmemorando. Debemos tratar de construir desde las fiestas, lo festivo, la ciudad que queremos. Vemos en las fiestas una oportunidad para que nos encontremos”.

Este año, la Fiesta de Independencia de Cartagena es precedida por la lancera Maritza Rodríguez, quien tiene más de 30 años de ser actora festiva.

Esta mujer es la encargada de dirigir la danza de las cobras, en las que jóvenes y niños le dan vida a serpientes sonrientes que brillan con el sol caribe.

“Los colores en los desfiles son la alegría y vida para los artistas. Es un conjunto visual que sumado al sol y al mar brillan demasiado. Forman ese paisaje festivo que emociona”, añadió.

Las fiestas de independencia de Cartagena hacen que la gente salga disfrazada a las calles, se pongan capuchones como burlar al Tribunal de la Santa Inquisición y este año se espera que hayan disfraces alusivos a los concejales y el supuesto pago el libros por la elección de la contralora. Otros disfraces singulares que usarán los cartageneros es el de la contralora, el alcalde Duque y los personajes políticos de actualidad.