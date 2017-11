En Cartagena, roban parte de “La Carreta Literaria”

El baúl de libros era transportado en la parte trasera de una camioneta. Foto: Cortesía.

Más de 180 libros que hacían parte de La Carreta Literaria fueron robados por delincuentes, quienes hurtaron un baúl en momentos que eran transportados hacia el un colegio de la zona suroriental de Cartagena, en el que se desarrollan actividades culturales.

De acuerdo a Martín Murillo, promotor de esta iniciativa, los asaltantes aprovecharon la congestión vehicular para llevarse esta caja de madera que se encontraba en la parte trasera de la camioneta en la que se transportaba.

“Después del mercado de Bazurto nos dirigíamos hacia la ruta de Olaya Herrera, como hay una calle que está cerrada, ahí se formó un trancón y se formó un punto ciego y se bajaron un baúl de la carreta”, manifestó Murillo.

Entre los libros hurtados se encuentran obras firmadas por el maestro del periodismo Miguel Ángel Bastenier y otros reconocidos escritores que compartieron con el Nobel Gabriel García Márquez durante sus visitas a Cartagena.

Esta pérdida, según Murillo, representa un golpe emotivo porque cada libro tenía un valor histórico y literario de suma importancia para la promoción de la lectura en Cartagena y Bolívar.

“Hay un libro ´Cómo se escribe un periódico´ del maestro Miguel Ángel Bastenier, que él muy amablemente me había firmado. Me gustaría recuperarlo. Hay otro de Nélida Piñón, que ella me firmó cuando vino a un Hay Festival… Está la colección de los maestros de la Fundación de Gabo, están los libros de Alberto Salcedo Ramos, Hector Abad… es un material de novela, narrativa, cuento, que está ahí, que estaba al servicio de los estudiantes, de los lectores del mundo”, añadió.

De acuerdo a Murillo, al momento del hurto se dirigía hacia el colegio Ciudad de Tunja, donde “La Carreta Literaria” iba a incentivar la lectura entre los estudiantes.