Chaqueta inteligente reduce riesgos de accidentes en moto

Estudiantes de la Universidad Nacional, han diseñado la primera chaqueta inteligente para motociclistas que reduce los riesgos de accidentes.

La idea surgió después de establecer que la mayoría de los accidentes en los que están implicadas motocicletas son causados por la falta de visibilidad nocturna. Por ende, esto motivó la creación de la chaqueta la cual tiene un esquema de luces en la espalda y en los brazos.

Rafael Sarmiento, uno de los diseñadores señala que la chaqueta cuenta con un sistema de luces tipo led que se acopla al sistema de direccionales alertando al conductor sobre paradas y cambios en la dirección de la motocicleta.

“Decidimos usar el nombre de “Light on the road” porque nuestra idea no solo es desarrollar el producto para un mercado local, sino comenzar a exportar a mediano plazo”, explica Sarmiento.

Con la intención de incursionar en el mercado de la ropa inteligente, el grupo de siete estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, Sistemas, Electrónica y Eléctrica inició en el campo de la seguridad vial para motociclistas, aunque rescatan que la idea es aplicar esta tecnología a múltiples campos como deportes, construcción y actividades similares.

“Se trata de diseños que incluyen algún dispositivo tecnológico con una función adicional, con el propósito de servir como indumentaria de trabajo o incursionar en el mercado de la moda”, destaca Sarmiento.

En los diversos estudios consultados por el grupo constatan que la mayor parte de los accidentes con motos se producen por la falta de visibilidad nocturna, se decidió hacer especial énfasis en un esquema de luces sobre la espalda y los brazos del usuario.

En ese sentido, la chaqueta está prevista para que los motociclistas puedan ser identificados con mayor facilidad durante sus desplazamientos nocturnos, además de ofrecer un componente estético que llame la atención de sus potenciales usuarios y un diseño que le permita pasar inadvertida cuando no está encendida.

“Este prototipo, que se encuentra en proceso de protección de propiedad intelectual, fue desarrollado en el marco del Taller de Proyectos Interdisciplinarios (TPI). Se integra a la motocicleta con el fin de aumentar el área visible del motociclista, proyectando frenos y direccionales de la moto sobre su espalda, de manera inalámbrica”, añade el estudiante.

Con la prenda los diseñadores buscan proteger al usuario durante eventuales caídas, teniendo previsto para posteriores modelos cuenten con un sistema que les permita garantizar la impermeabilidad de la chaqueta, al igual que piensan trabajar con otros materiales y diseños para incursionar también en el sector de las bicicletas y otras actividades similares.