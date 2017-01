Concejal de Turbaco, Bolívar fue perseguido por taxistas que lo confundieron con un conductor de UBER

El concejal del Turbaco, Bolívar, Anibal de Jesús Moreno, denunció que luego de recoger a su familia en el aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena, fue cercado por un grupo de taxistas cuando se dirigía hacia el sector de Bocagrande.

Los taxistas habrían rodeado el vehículo y posteriormente lo habrían acusado de ser conductor de Uber. De acuerdo al cabildante, fueron momentos de temor los que vivió con su familia, tras las agresiones verbales de las que habría sido victimas.

“Me bloquearon la vía, habían unos adelante y otro atrás. De pronto se fueron bajando, imagínese la sorpresa y la preocupación por parte de mi familia, no sabía que estaba pasando. Me bajé del vehículo y pregunté qué era lo que pasaba. Me dijeron que estaban en una persecución contra UBER. Yo no sabía ni de qué me estaba hablando y me gritaban que la policía me iba a inmovilizar el carro”, aseguró el Concejal Moreno.

Según el concejal, tuvo que presentar ante la Policía y los taxistas su credencial de cabildante así como el pasaporte de su familiar para comprobar que no era un conductor de UBER.

“En ningún momento estos señores se mostraron amables o con disposición de ser cordiales. Me parece muy atrevido de su parte actuar de esta forma, cómo es posible que venga la familia a tratar de relajarse en su país, en su ciudad y tengan que ser recibidos de esa forma”, añadió.

Este hecho ha causado polémica en la ciudad, debido a que el gremio de taxista anunció la creación de un grupo de persecución contra UBER, por considerar que este servicio les está quitando usuarios.