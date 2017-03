Controversia entre Santos y el uribismo por carta en la que se pediría a EE. UU. suspender ayuda a Colombia

Foto: RCN Radio

El presidente Juan Manuel Santos reveló una supuesta carta que está circulando, según la cual el Centro Democrático le pediría al Congreso de Estados Unidos que suspenda la ayuda que brinda a Colombia. Sin embargo, voceros de este partido político (en la oposición) controvierten al Jefe del Estado.

El presidente leyó algunos fragmentos de la aparente misiva y aseguró que será firmada por la representante a la Cámara María Fernanda Cabal y por la senadora Paloma Valencia, ambas del Centro Democrático, para luego ser enviada a los congresistas de ese país.

“Hay una carta circulando entre los miembros del Centro Democrático que supuestamente será firmada por la representante Cabal y la senadora Valencia que supuestamente será enviada a los congresistas de los Estados Unidos”, dijo el mandatario.

De acuerdo con Santos, en la carta el Centro Democrático le asegura a EE. UU. que las Farc no han roto vínculos con otros grupos terroristas internacionales, además, de querer imponer su ideología en Colombia.

“Dice, por ejemplo, que el sistema económico de mercado colombiano está siendo seriamente comprometido por una agenda marxista leninista. Dice que el impacto del acuerdo de paz va más allá de las fronteras de Colombia; las relaciones comprobadas de las Farc con el crimen internacional organizado y organizaciones terroristas como Hezbolá y Al Qaeda permanecen intactas”, leyó Santos.

Además, Santos calificó a la oposición de “violenta y virulenta”, al manifestar que están diciendo todo tipo de mentiras.

“Esa es la carta que están enviando a los congresistas de los Estados Unidos para que nos suspendan la ayuda, ese es el tipo de oposición al que estamos nosotros enfrentados”, indicó en medio de un evento en la Casa de Nariño.

También acusó a la oposición de decir que la invasión de militares venezolanos a Colombia fue acordada con el presidente Nicolás Maduro como “una cortina de humo”.

Carta no es del uribismo: Cabal y Holguín

La representante Cabal y la senadora Paola Holguín, voceras del Centro Democrático en el Congreso, le salieron al paso a la afirmación del Presidente de la República y aseguraron que la carta mostrada por el mandatario no pertenece a su partido.

“No sabemos si falsificó la carta, porque la verdad es que si no tiene firma, es un apócrifo, quién se la entrego, que nos cuente él cuál es su fuente, ¿un hacker?”, manifestó la represente María Fernanda Cabal.

Agregó que la supuesta carta es una estrategia de Santos para desviar la atención del documento enviado por el Consejo Gremial al Congreso de la República, donde pide que los acuerdos con las Farc no sean introducidos a la Constitución.

“Yo creo que el presidente Santos, primero está delirando porque la carta que leyó esta mañana dice que no la hemos firmado, yo no sé de dónde lo sacó, si fue de un sombrero, pero además me parece que es una estrategia para desviar la carta del Consejo Gremial y eso sí me parece muy grave”, afirmó.

Entretanto,. la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, confirmó que sí existe una carta que se enviará a los congresistas de Estados Unidos, pero aseguró que no es de su partido.

A través de un comunicado, aclaró que fue la única integrante de su bancada que la firmó junto con 40 personas más, entre “ex senadores, ex gobernadores, ex concejales, ex magistrados, ex jueces, abogados, docentes universitarios, escritores, periodistas, un Obispo, militares retirados e historiadores“.

“La única congresista del Centro Democrático que firmó fui yo, Paola Holguín (…) En ningún aparte de la misiva se pide suspender la ayuda económica que Estados Unidos hace a Colombia“, precisa el comunicado.

Es por esto que le solicitó al presidente Santos que “pare su persecución a la oposición” y le exigió “asumir de una vez por todas su responsabilidad Constitucional como Primer Mandatario“.

Por RCN Radio