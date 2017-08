Corte ordenó a Procuraduría permitir a familiares del grafitero apelar absolución de varios coroneles de la Policía

Foto referencial Colprensa Juan Páez

La Corte Constitucional, en su sala sexta de revisión de tutelas, ordenó a la Procuraduría General de la Nación, que permita a la familia del grafitero Diego Felipe Becerra, apelar la absolución que habría proferido el ministerio publico a favor de varios coroneles de la Policía.

En su momento la Procuraduría absolvió a los coroneles Jose Javier Vivas ex Sub comandante de la policia Metropolitana de bogotá, Nelson de Jesus Arevalo y al comandante de la estación de policía de Suba Rosemberg Madrid Orozco, advirtiendo que no habían orientas para vincularlos con caso de la adulteración de la escena del crimen del Gafitero.

Entretanto para juicio de la Corte la Procuraduría se equivocó al no tener en cuenta a la familia en el proceso disciplinario contra los uniformados en calidad de víctimas.

Además agregó la Corte Constitucional que que si existe la condición de víctimas de los familiares del joven Becerra no solo por la pérdida de su hijo menor que conlleva una natural aflicción moral en el seno de la familia sino por las circunstancias particularmente violentas del caso.

Cabe recordar que el crimen del grafitero Diego Felipe Becerra se registró en el norte de Bogotá por un disparo mortal que le propinó un patrullero de la policia.