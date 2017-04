Derrumbe en mina de Vetas deja 2 personas muertas en Santander

The entrance to a collapsed shaft where eight Honduras miners are still trapped at the San Juan Arriba mine at El Corpus municipality, Choluteca department, 160 km south of Tegugigalpa, on July 5, 2014. Rescuers on Friday freed three of 11 laborers trapped in a collapsed mine in southern Honduras, two days after the men became trapped. AFP PHOTO/Orlando SIERRA. HONDURAS-MINE-ACCIDENT

Dos personas más resultaron heridas y son trasladadas a Bucaramanga. Foto: Suministrada / RCN Radio. El accidente se presentó sobre las 2 de la tarde en la mina Trompetero, cuando cuatro personas se encontraban realizando labores de minería y ocurrió el desprendimiento. En el hecho perdieron la vida Edwin Edward Osorio y Edward García, uno de ellos socio de la mina. Las otras dos personas resultaron lesionadas y están siendo trasladas a centros asistenciales de Bucaramanga. El alcalde de vetas, Orlando Rodriguez señaló “lamentamos este hecho que deja dos personas muertas y dos más heridas” Según el mandatario local la mina cuenta con todos los requisitos legales, sin embargo no se sabe a ciencia cierta si los trabajadores tenían implementos de seguridad.