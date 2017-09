División en mesa directiva de Cámara por Reforma Política

Cámara de Representante. Foto: Colprensa

Los vicepresidentes de la Cámara de Representantes, Lina Barrera y Germán Carlosama protestaron contra el presidente de ese organismo legislativo, Rodrigo Lara por estar saboteando el trámite de la Reforma Política en el Congreso.

La Conservadora Lina Barrera y vicepresidenta de la Cámara de Representantes indicó que el presiente Rodrigo Lara quiere engavetar la Reforma Política y esa “es la gota que reboso la copa”, afirmó.

Durante la plenaria de este miércoles el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara no habría dejado al secretario Jorge Mantilla, anunciar el proyecto de Reforma Política para que sea debatido la semana entrante.

Lina Barrera le dijo a Lara que los proyectos no son para engavetarse, “realmente hay mucha preocupación y le hice un llamado al doctor Lara porque no incluyó la Reforma Política para los proyectos que se estudiarán la otra semana. Estamos en un limbo y le dijo que las leyes no se archivan engavetándolas si no discutiéndolas y si él quiere que la reforma no siga adelante pues hagamos el debate y que se defina en votación”, afirmó.

Por su parte, el segundo vicepresidente de la Cámara, Germán Carlosama representante por las comunidades indígenas, AICO, afirmó que el congresista Rodrigo Lara no los tiene en cuenta.

“En algunos aspectos nos tiene en cuenta, pero en otros ni nos determina. Por ejemplo, en la elaboración del orden del día no nos consulta, pero supongo que debe ser por su agenda que se le olvida” y agregó, “tenemos que actuar colectivamente porque realmente una fracción en la mesa directiva no le conviene a nadie. Debe invitar más a la mesa directiva a participar en las discusiones”, afirmó Carlosama.