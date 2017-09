Dueño de Avianca critica normas sindicales que permiten “pagar por no hacer nada”

Germán Efromovich // Foto: Colprensa

El propietario de la aerolínea Avianca, Germán Efromovich, arremetió contra el sindicato de pilotos ACDAC (Asociación Colombiana de Aviadores Civiles) y llamó a que en corto plazo se modifiquen los derechos sindicales en Colombia que conceden, a su criterio, beneficios exagerados. (Lea también: Estamos reuniendo pruebas para que se declare ilegal paro de pilotos: dueño de Avianca)

“Por ejemplo, Jorge Medina vicepresidente de ACDAC no trabaja 15 días al mes (…) y hay que pagarle por eso, se deben modificar las leyes laborales, no tiene sentido que una persona no haga nada en todo el mes y obliguen a la empresa a que le paguen por eso”, aseguró en diálogo con RCN Radio.

Efromovich considera que la ley les otorga demasiados permisos a los sindicatos “Por lo que veo nadie los saca de ahí, esta gente está hace 7 años ahí y por los beneficios que tiene no quieren salir porque ahora si van a tener que trabajar para sobrevivir”.

Calificó como ridículo e infantil el pliego de peticiones de los pilotos de ACDAC. “Quieren trabajar solamente 13 horas por día, no aceptan recibir información por internet, quiere que la compañía les coloque y les pague el teléfono, quieren tener el derecho de salir del avión para alimentarse a cualquier momento, entre otros”, dice.

Asegura que en los pilotos de Avianca ganan más que cualquier otro que trabaje en cualquier otra aerolínea en Colombia.