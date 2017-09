El paisa que se dedica a increpar políticos

Foto: Facebook Luis Emilio Arboleda Arenas

Luis Emilio Arboleda Arenas, quien se declara uribista, se ha convertido en “abucheador profesional” de Medellín. El paisa ha increpado fuertemente a Antonio Navarro, a Gustavo Petro y ahora lo hizo con Germán Vargas Lleras.

Como si se tratara de su actividad favorita, Luis Emilio sabe dónde y cómo puede acercarse a los políticos cuando hacen recorridos por las calles. Les reclama y grita por distintos temas que no comparte. (Lea también: Ciudadano increpó a Vargas Lleras durante su recolección de firmas en Medellín)

En el último hecho puso el ojo en el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien se encuentra en campaña para recoger firmas y poder lanzarse a las elecciones presidenciales bajo este mecanismo y no necesitar el aval de un partido.

En Medellín logró abordar a Vargas Lleras a quien acusó en reiteradas oportunidades de haberle entregado el país al terrorismo y le preguntó las razones por las cuales no se fue antes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

“¿Por qué no responde Dr. Vargas Lleras?, por qué no se paró de la mesa de negociación a tiempo y por qué no renunció al Gobirno de Santos a tiempo”, le preguntó Luis Emilio. (Lea también: Campaña de Vargas Lleras denuncia guerra sucia en su contra)

Caminando detrás de Vargas Lleras, constantemente les pedía a los antioqueños no respaldar con su firma la candidatura del exvicepresidente. “No le colaboren con firmas, ellos y Vargas Lleras le entregaron el país al terrorismo y como ve que Juan Manuel Santos está caído, se le salió del barco. Usted tiene una deuda con Antioquia y aquí no va a quedar usted. ¿Le va a dar coscorrones a la gente?”, manifestaba.

Increpan a Germán Vargas Lleras en Medellín pic.twitter.com/qlFM7tjPIC — RCN Radio (@rcnradio) 21 de septiembre de 2017

De este hombre se conoce que es un “paisa de pura cepa” como se define en su perfil de Facebook, quien simpatiza con la ideología de Álvaro Uribe, o al menos así lo deja ver la imagen de su perfil en redes sociales en la que aparece acompañado por el expresidente y las reiteradas publicaciones que realiza en las que publica fotos con el exmandatario en distintos eventos públicos.

Ya este hombre antes había hecho lo mismo con otros políticos. Cuando estaba el país en medio de las campañas por el Sí y por el No para el plebiscito por la paz, Luis Emilio encaró a Antonio Navarro.

“Haciendo proselitismo por el sí para entregarle el país a la guerrilla, que entreguen las armas y pidan perdón primero”, le dijo en su momento a Navarro.

En otra ocasión también lo hizo con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien lo cuestionó en las calles porque le fue, según él, muy mal en Bogotá.