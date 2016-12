Gobernación de Antioquia comienza visitas a las zonas de concentración de las FARC

Foto RCN Radio

Luego de que por medio de un comunicado la Guerrilla de las Farc rechazara la visita propuesta por el gobernador de Altioquia Luis Pérez para verificar las condiciones de estos campamentos. El Gobierno Nacional acogió las razones expuestas por el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, para conocer la realidad de las zonas de preagrupamiento de las FARC.

La Gobernador del departamento anunció una serie de visitas a las once zonas de concentración de las FARC y aseguró que “no puede haber ningún lugar en el territorio antioqueño en el que el gobierno departamental no pueda ejercer su soberanía”.

Todos los días, a partir de hoy, la gobernación de Antioquia asistirá a por lo menos dos zonas y esperan que en transcurso de 5 o 6 días las tengan verificadas en su totalidad. Las visitas estarán acompañadas por la Comisión tripartita y el Alto consejero Presidencial de Regiones.

Luego de las denuncias realizadas por la Secretaria de Gobierno Victoria Eugenia Ramírez sobre la circulación de menores en la zona de preagrupamiento en el municipio de Yondó. Delegados del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, integrado por el Gobierno, las Farc y la ONU, se desplazaron a la vereda San Francisco, de este municipio , para verificar las denuncias de la Gobernación.

Tras reunirse con autoridades civiles, comunidades e integrantes de la guerrilla, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación estableció que “no existe ningún indicio” acerca del ingreso o salida de civiles ni del ejercicio de la prostitución en esta vereda ubicada en el Magdalena Medio.

Sin embargo, este Mecanismo de verificación sí determinó que un guerrillero salió del punto de preconcentración en San Francisco, sin autorización de su superior, y sostuvo una discusión con una joven de la región.