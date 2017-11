Gobernación de Nariño hace llamado al diálogo entre el gobierno e indígenas

Frente a la situación de bloqueo registrada en la vía al mar a la altura del municipio de Ricaurte por parte de la comunidad indígena Awá, la Gobernación de Nariño expresó que es respetuosa del derecho a la protesta como también del derecho a la movilidad de las y los habitantes del departamento.

“Siempre nuestra vía será el diálogo y el respeto a la vida. Alertamos al país por lo que allí puede suceder, pues no queremos lamentar las consecuencias de nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad allí reunida”, se expresó en un comunicado oficial, mientras que el Secretario de gobierno Edgar Isandará aseguró que desde la gobernación de Nariño no se dará la orden para que actué la fuerza pública, pero destacó que desde el ministerio de la Defensa se ha coordinado el no permitir bloqueops, por lo que se podrían presentar enfrentamientos.

“Hacemos un llamado para que se salvaguarden los derechos humanos. Llamamos al Gobierno Nacional a persistir en la concertación y a las comunidades a no recurrir a las vías de hecho”, concluyó el secretario de gopbeirno de Nariño, Edgar Isandará.