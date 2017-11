Gobernadores del Caribe esperan que en diciembre se abra subasta para nuevo operador del servicio de energía

Foto tomada de @dumek_turbay

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, manifestó que en diciembre de este año los mandatarios del Caribe Colombiano, esperan que se abra la subasta con la que se escogerá al nuevo operador del servicio de energía que reemplazará a Electricaribe.

Así lo manifestó tras un encuentro que sostuvo con el agente interventor de la compañía, Javier Lastra, y el alcalde (e) Sergio Londoño Zurek, en el Centro Administrativo Departamental (CAD), ubicado en la entrada al municipio de Turbaco.

“La única forma para que mejore el servicio de energía es que llegue a la región un nuevo operador. Es decir, que Electricaribe, en liquidación e intervención, no nos va a poder generar el servicio que nos merecemos ni la inversión que nos merecemos”, expresó.

El mandatario departamental reiteró su llamado a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para que resuelva rápidamente el proceso, “cuándo sería la subasta y qué operadores podrían llegar a esa subasta”.

“Si no hay subasta no hay nuevo operador y si no hay nuevo operador va a ser muy difícil que podamos ver una mejoría en el servicio y por eso hemos solicitado que antes que finalice el año, la Financiera de Desarrollo Nacional notifique el proceso a seguir para la escogencia del nuevo operador y que es el que tendrá la responsabilidad en últimas, de hacer las inversiones que mejore el servicio”, afirmó.