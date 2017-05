Gobierno reportó que 80 personas serían judicializadas por disturbios en Buenaventura

Foto: RCN Radio

El Gobierno Nacional aseguró que la situación en Buenaventura está completamente controlada y ya se activaron los mecanismos de judicialización de las personas que fueron capturadas tras protagonizar disturbios.

El secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, informó que las autoridades reportaron alrededor de 80 personas capturadas, las cuales serán judicializadas en las próximas horas.

“Se ha activado todo el mecanismo de judicialización de los delincuentes, se han hecho capturas, hay 8 fiscales dedicados a atender esta situación y vamos en vías de la normalidad”, señaló. (Lea aquí: Toque de queda, daños y 41 capturas dejan disturbios en Buenaventura)

Prada también aseguró que: “básicamente todos los delitos están conectados a temas de saqueos en almacenes, ustedes vieron una asonada en La 14, en la Olímpica, en el Éxito y las capturas están relacionadas con eso”.

El secretario negó que hubiese represión del Esmad hacia los habitantes de Buenaventura, como lo denunció el director de Human Rights Watch. (Lea aquí: Fuerza Aérea realiza labores de reconocimiento en Buenaventura para identificar nuevos desmanes)

“Las cifras hablan por sí solas, no hubo ni un solo herido o fallecido producto de la intervención de la fuerza pública, de tal manera que he sostenido que la intervención fue totalmente impecable. Obviamente es incómoda la llegada del Esmad, pero es lo que garantiza la vigencia de los derechos de la totalidad de la población y tenemos la obligación de garantizar que esto no se salga de control”, indicó.

El funcionario de la Casa de Nariño dijo que lo más importante es dejar claro que no se levantarán de la mesa de diálogo con los promotores del paro cívico, hasta tanto se logren acuerdos que permitan garantizar las inversiones que en materia de salud, educación y servicios públicos, ha hecho el Gobierno.