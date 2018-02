Gremios de Bolívar piden a juez definir situación del edificio Aquarela antes que Cartagena pierda el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad

Foto: Tomada de @PGN_COL

El Consejo Gremial de Bolívar se mostró preocupado por cuenta del riesgo en que está Cartagena de perder el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la construcción del proyecto de vivienda Aquarela Multifamiliar, el cual pretende construir cuatro torres de más de 30 pisos de altura a menos de 200 metros del Castillo de San Felipe.

Según la entidad, las autoridades nacionales y locales no han actuado de manera diligente para defender el patrimonio y evitar que se vea afectado por esta obra.

En el comunicado, la presidenta del Consejo Gremial de Bolívar le solicita al juez que tiene a su cargo la acción popular en contra de esta construcción, que falle lo más pronto posible. Esto para que se establezca los mecanismos a seguir y evitar que la ciudad se quede sin el reconocimiento internacional que entrega la UNESCO.

“Con la posible pérdida de tan importante título afectaría la primera fuente de la economía local, pues dicho reconocimiento ha impulsado a la ciudad, como destino turístico de talla mundial”, dice el comunicado.

Asimismo califica de delicada la situación de riesgo en que se encuentra el título de patrimonio cultural de la humanidad y señala a las autoridades encargadas de ser débiles ante esta crisis.

“Es precisamente esa debilidad de las autoridades en la recta aplicación de las normas y la protección de los bienes patrimoniales, lo que ha llevado al actual escenario de desatención de nuestros monumentos, de los compradores y también de los empresarios del sector de la construcción que se someten a los requisitos de la ley y actúan de buena fe ante las autoridades públicas”.

Este es el comunicado:

Con ocasión de la visita de inspección llevada a cabo en nuestra ciudad el pasado mes de diciembre de 2017, por parte de la delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que evaluó la posible afectación del patrimonio monumental del Castillo de San Felipe de Barajas por la construcción del proyecto Multifamiliar de Viviendas de Interés Social (VIS) denominado Aquarela, que como resultado tuvo un pronunciamiento dirigido al Ministerio de Cultura de Colombia, manifestando que, de no tomarse las medidas necesarias para la protección del patrimonio, se pondría en riesgo el título que ostenta el Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena de Indias como “Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”, otorgado el 2 de noviembre de 1984 en la octava sesión del Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, celebrado en Buenos Aires, el Consejo Gremial de Bolívar, informa que:

Es realmente delicada la situación que se presenta ante la posibilidad de la pérdida del título de “Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad” de Cartagena de Indias, debido a la construcción del proyecto de viviendas Aquarela, lo cual es consecuencia de la falta de atención en tiempo oportuno de las autoridades nacionales y territoriales, quienes no han actuado conforme lo ordenan los principios de planeación, inmediación, celeridad, economía y legalidad, en concordancia con los fines del Estado consagrados en el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia.

Es precisamente esa debilidad de las autoridades en la recta aplicación de las normas y la protección de los bienes patrimoniales, lo que ha llevado al actual escenario de desatención de nuestros monumentos, de los compradores y también de los empresarios del sector de la construcción que se someten a los requisitos de la ley y actúan de buena fe ante las autoridades públicas.

El riesgo en que se encuentra la ciudad, con la posible pérdida de tan importante título afectaría la primera fuente de la economía local, pues dicho reconocimiento ha impulsado a la ciudad, como destino turístico de talla mundial.

Desde este Consejo Gremial se insta al Juez Décimo Administrativo de Cartagena para que, dentro del ámbito de su competencia y en cumplimiento oportuno de los términos procesales, resuelva prontamente la acción popular que se adelanta en su despacho por iniciativa del Ministerio de Cultura, contra el Curaduría Urbana No 1, el Distrito de Cartagena y la Promotora Calle 47 S.A.S., responsable del Proyecto Multifamiliar VIS Aquarela, proveído en el que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, una vez establecida la posible afectación del interés colectivo y de acuerdo a las realidades procesales, tome medidas aún por fuera de las solicitadas a efectos de lograr una efectiva tutela del derecho transgredido, por lo que solicitamos que la misma no se restrinja a declarar la vulneración o no de los derechos colectivos cuyo amparo se pretende sino que se determinen los perjuicios que los accionados pudieran haber causado con los hechos u omisiones que se logren probar en el proceso, así como los terceros afectados, estableciendo así, el o los responsables en asumir el costo de la posible demolición de las obras, y la indemnización a constructores y a compradores del proyecto.

A su vez solicitamos al Ministerio de Cultura trabajar de la mano con las autoridades distritales, la comunidad, academia y gremios de la ciudad de forma tal que se termine de presentar y aprobar el plan de manejo especial de patrimonio PEMP, para de esta forma dejar normas claras y evitar situaciones similares en el futuro.