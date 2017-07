Foto: Cortesía.

Habitantes de la Boquilla protestan en la vía al mar, Cartagena – Barranquilla, para pedir al distrito de Cartagena la pavimentación de las calles y la recuperación del centro de salud de esa población.

De acuerdo a José Ortega, presidente del consejo comunitario de la Boquilla, las administraciones distritales han incumplido los fallos judiciales que obligaban a construir obras en infraestructura y saneamiento básico en esa población afro.

“Estamos protestando por el abandono del gobierno con nosotros, primero hubo un fallo de la Consejo de Estado que obligaba a que se hiciera inversión social a La Boquilla y se mitigara la vulnerabilidad en que estamos, eso pasó hace cinco año y no ha pasado nada y estamos peor no tenemos vías, hay desacatos contra varios alcalde. No tenemos centro de salud, ni a donde llevar a las personas enfermas y como si fuera poco el viaducto que están construyendo aquí no han hecho inversión social pese a que destruyeron el mangle. Hasta hoy resistimos”, señaló Ortega.

Así mismo Alejandro Valiente, líder de esa comunidad, dijo que ya están cansados de no contar ni siquiera con vías adecuadas para el acceso de turistas a las playas, donde se desarrollan las principales actividades económicas de los habitantes.

“Nos tienen abandonado no tenemos vías, no tenemos nada. Mandamos derechos de petición y el alcalde no responde y estamos muy adolorido con el alcalde de Cartagena. La Boquilla está adolorida con la alcaldía de Cartagena”, dijo Valiente.

La manifestación asistieron más de 100 personas, las cuales portaron banderas, redes de pescas y pancartas en las que rechazan “el abandono estatal”.

Por estas manifestaciones se han generado traumatismos en el tráfico vehicular por la Vía al mar que une a Cartagena con Barranquilla.

A esta manifestación se sumaron las poblaciones de Marlinda y otras veredas del norte de Cartagena, las cuales exigen al distrito de Cartagena obras sociales.