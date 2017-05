Mi hermano no tenía enemigos: Olvin Miranda, familiar de policía asesinado

Familiares de Marc Jordy Miranda, auxiliar de la Policía asesinado en las ultimas horas lamentaron lo ocurrido, Olvin Miranda, hermano de la víctima aseguró que su hermano no tenía enemigos.

“Yo la verdad no sé como ocurrieron los hechos porque estaba trabajando, pero según dicen, él se iba para la Policía, se encontró con un par de tipos que le dieron tiro. Mi hermano no tenía enemigos para nada, el no tenía nada de eso. Ese era un ‘pelao’ bien, de su casa para el colegio, cuando terminó el colegio, se metió a la policía, iba y venía, no tenía problemas con nadie”, agregó Olvin Miranda.

Por su parte, su padre, Victor Miranda mencionó que su hijo era un muchacho esforzado que tenía como ilusión marchar bien y ser policía.

“El hizo sus esfuerzos para poder entrar a la escuela, el me decía: papi, yo quiero ser policía ese es mi sueño. Yo le decía, bueno vamos a ver que se hace mijo, si conseguimos la plata. Da dolor porque el pelao tenía unas ilusiones grandes, el quería marchar bien por el mismo, y no le dieron la oportunidad que quería porque le quitaron la vida al pobre pelao. No tenía enemigos, no tenía vicios, el era un muchacho con metas que había sobresalido porque se metió en la Policía, y todas las ilusiones se las quitaron con tan solo 21 años”, mencionó el padre.

La policía Metropolitana de Barranquilla, aún no descarta de que se trate de un plan pistola. El coronel de la José Luis Palomino durante una rueda de prensa ofreció una recompensa de $10 millones a quien de información sobre el paradero de los asesinos.