Hinchas del Atlético Bucaramanga apuñalaron a dos aficionados del América en Barrancabermeja

Los heridos recibieron atención médica en el puerto petrolero. Foto: Tomada de la web / RCN Radio.

Dos hinchas del América de Cali terminaron con graves lesiones en su cuerpo, luego de tener una riña en el sector Campo 23 de Barrancabermeja con aficionados del Atlético Bucaramanga.

Las autoridades no se explican cómo hinchas del ‘Leopardo’ estaban inmersos en la agresión, pues dos hermanos que venían desde Cali y que llegaron al puerto petrolero, fueron heridos con arma blanca cuando pretendían buscar hospedaje para asistir al partido Alianza Petrolera y América en el Estadio Daniel Villa Zapata.

Uno de los heridos y que tuvo que ser trasladado al Hospital del Magdalena Medio aseguró que “llegaron hinchas del Bucaramanga y apuñalaron a mi hermano y me lo jodieron, a mí me hicieron sanación y me prestaron los primeros auxilios. Del América vienen bastantes hinchas y ellos nos atacan porque saben que llegamos de primero, siempre entre barristas nos vamos a atacar, eso es de ahí nosotros tampoco los queremos a ellos y lo mismo que pasó aquí va a pasar en Cali”.

Personal del Hospital del Magdalena Medio dio a conocer que fue víctima de agresiones física y verbales por parte de uno de los hermanos heridos en la riña. Fabián Acuña, médico del área de urgencias indicó que “reciben atención médico, se valoran, ellos dicen ser hinchas del América y uno de ellos se negó a recibir atención del personal médico y agredió física y verbalmente a los enfermeros y administrativos”.

La Policía del Magdalena Medio informó que fortalecerán los operativos de seguridad previos a los partidos en Barrancabermeja para evitar el porte de armas de fuego, objetos cortopunzantes y consumo de sustancias alucinógenas.