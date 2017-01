Hoy, abre oficialmente su telón el Cartagena Festival Internacional de Música.

Foto: Cortesía Festival Internacional de Música de Cartagena

Comenzó el conteo regresivo para que se abra oficialmente el telón de la versión número 11 del Cartagena Festival Internacional de Música. Más de 300 músicos, 44 conciertos de los cuales 17 serán gratuitos y 10 escenarios, componen el espectáculo que desde hoy hasta el próximo 16 de enero disfrutarán propios y visitantes en la capital de Bolívar y en municipios como el Carmen de Bolívar, Mompox y Magangué.

Previamente a su inauguración, los habitantes del municipio de Santa Catalina, al norte del departamento, disfrutaron del primer concierto del festival que estuvo a cargo del Quinteto de Maderas Conservatorio Adolfo Mejía y los artistas internacionales Massimo Morganti y Achille Succi.

En esta población también se realizaron las primeras clases magistrales correspondiente a trombón, clarinete, saxofón, fagot y oboe, que en promedio albergaron a 10 jóvenes de esta comunidad que integran bandas escolares y musicales del municipio.

“Estoy muy feliz de estar aquí, porque es mi primera vez en Colombia y me alegra que me hayan llamado para hacer además del concierto, que me alegra mucho, pero también me gusta tener esta oportunidad de enseñar a esos jóvenes estudiantes aquí en Colombia porque disfruto la experiencia”, expresó Succi.

Y agregó: “También solía enseñar en mi pueblo, en mi ciudad, y es siempre un intercambio porque yo les doy a ellos ciertas nociones y ellos me enseñan sobre su cultura y la música popular. Usualmente trato de trabajar en lo que ellos ya saben de su música tradicional y tratar de expandirlo un poco, así como reforzar algunas de las conocimientos que ya poseen”.

Los asistentes al espectáculo disfrutaron de una mágica puesta en escena donde los sonidos clásicos se fusionaron con los ritmos que caracterizaron el repertorio musical del maestro Luis Eduardo Bermúdez, mejor conocido como ‘Lucho Bermúdez’.

“Muy maravilloso para nosotros y nos sentimos muy orgullosos porque nunca se había visto esto en nuestro municipio”, expresó una de las habitantes de Santa Catalina.

En su edición 11 el Cartagena Festival Internacional de Música rinde tributo a Francia, por lo que el lema de este 2017 son los ‘Símbolos y Sonidos de París y la música francesa de principios del 1900’, además el evento trae por primera vez a la ciudad la ópera ‘Las Bodas de Fígaro’ que se presentará el 13 y 15 de enero en el teatro Adolfo Mejía de la ciudad.

“El festival cada año tiene un público entre 25 y 30 mil asistentes y pienso que este año vamos a confirmar este auditorio, este público que está muy atento a toda la agenda del festival”, manifestó Antonio Miscenà, director del Festival en relación a la expectativa que hay en la ciudad y entre los ciudadanos sobre cada uno de los conciertos que se darán en el evento, donde los gratuitos, cuatros para ser exactos, se realizarán en la Plaza San Pedro Claver.

La cita es hoy, a las 7 de la noche en el teatro Adolfo Mejía, en donde se presentará el concierto denominado ‘La Vía Francesa’ a cargo de los artistas Jean-Efflam Bavouzet y François-Xavier Roth, y la orquesta Les Siècles.