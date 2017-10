Imputan cargos contra concejal de Cartagena involucrado en escándalo por elección de Contralora

Foto: Tomada de @ConcejodeCartagena

La Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en provecho de tercero y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales contra el concejal de Cartagena, David Dáger.

De acuerdo al ente investigador, durante el año 2015, cuando el cabildante se desempeñaba como presidente del Concejo, se contrató a la empresa Neurominds para que evaluara a los aspirantes a los cargos de contralor y personero distrital.

Las pruebas de la Fiscalía indican que la empresa no cumplía con los requisitos para establecer la idoneidad por competencias de los candidatos.

Este caso se une al proceso que en los próximos días iniciará contra los concejales de Cartagena a quienes se les señala de haber recibido dineros y contratos para elegir irregularmente a la contralora Nubia Fontalvo, cuyo proceso de elección se dio luego de los resultados que entregó la empresa Neurominds.

Las audiencias se realizaron de manera reservada y se ha conocido de manera preliminar que la Fiscal del caso no solicitó medida de aseguramiento contra el cabildante. Este hecho ya ha sido cuestionado por la Veeduría de la Rama judicial de Cartagena, la cual señala que los delitos imputados son considerados como meritorios de detención, por esta razón, emitió una solicitud al Fiscal General de la Nación para que investigue las razones por las que las audiencias se realizaron de manera reservada.

“Nos llama poderosamente la atención que la audiencia se desarrolló a puerta cerrada. Es importante que se le explique a la ciudadanía los motivos por los cuales la fiscal y el juez, desarrollaron las audiencias de manera reservada, teniendo en cuenta que en esta audiencia no se está solicitando la captura de una persona…”, manifestó Erick Urueta, presidente de la Veeduría.

También aseguró que no se comprende la actuación de la Fiscal 40, la cual no solicitó medida de privativa de la libertad pese a que son delitos que ameritan inhabilidades y detenciones.

“Los dos delitos imputados al concejal son delitos contra la administración pública, delitos cuya pena ínfima es de 4 y la máxima es de 12. Además de esos tienen unas inhabilidades para servidor público. En este sentido lo que no entendemos es que si de esto se desprenden las irregularidades que dieron para la elección de la contralora… la fiscal no hubiese solicitado una pena privativa de la libertad a titulo de domiciliaria o intramural. Es que la ciudadanía debe conocer por qué la Fiscal 40 no solicitó esta medida, por eso le pedimos al Fiscal General de la Nación que revise la actuación de la Fiscal”, añadió.