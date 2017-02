Imputarán cargos en la Fiscalía a nueve ex funcionarios de la Gobernación

Imputarán cargos en la Fiscalía por las presuntas irregularidades detectadas en un convenio celebrado entre la pasada Administración departamental y la Corporación Red País Rural, en 2013 en contra de Hernando Martínez Aguilera ex secretario de Planeación del Gobierno Seccional, Vladimir Sierra ex jefe de contratación del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe, ex secretario de Desarrollo Agroeconómico, Francy Nayibe Umaña Ruiz, exgerente de tesorería de la Gobernación del Meta, John Fredy Chávez Cagua, supervisor del convenio.

El convenio de asociación con la cuestionada Corporación Red País Rural para fortalecer procesos agroindustriales del Meta por 5.411.766 millones de pesos de los cuales 2.705.883 millones los puso la Gobernación de Alan Jara Urzola.

El convenio debía cumplirse en el término de 24 meses y 15 días y no se cumplió aunque se hizo un desembolso inicial de 405 millones de pesos.

Aseguran los ex funcionarios de la Gobernación que ante las irregularidades se activaron las pólizas para que esos recursos no se perdieran.

También dicen los ex funcionarios de Alan Jara que fueron ellos quienes denunciaron ante la Fiscalía para iniciara las investigaciones que hoy los involucra.

El 14 de diciembre fueron capturados el representante legal de País rural, Fredy Vargas Ramírez, y la directora financiera de la fundación Claudia Cecilia Rodríguez.