Inseguridad y microtráfico en viviendas de interés social de Valledupar

Hernando Marin - Viviendas de Interés Social en Valledupar/ Cesar.



Habitantes de ‘Nando Marìn’ y Lorenso Morales de Valledupar piden reforzar medidas para terminar con delincuencia en ese sector. Invasores de viviendas gratis que no han sido entregadas, aumentarían los problemas de los beneficiado por esos proyectos de interés social.

Cansados se encuentran algunos habitantes de las urbanizaciones de interés social Hernando Marín y Lorenzo Morales de Valledupar, quienes aseguran que el microtráfico y los atracos continúan en el sector y que además se ha incrementado la prostitución ejercida por mujeres venezolanas en viviendas en las que viven alquiladas.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que aumenten el pie de fuerza en la zona y terminen realmente con todo este problema de la venta de droga en las mal llamadas ollas de estos barrios” Indicó Johana Flòres, habitante del sector y quien además aseguró que las vías de acceso no mejoran y son oscuras, hecho que según resaltó, las hace peligrosas y evita que los taxistas y conductores de transporte público, quieran entrar al sector después de 5 de la tarde.

Doña Marìa** quien no quiso dar su nombre por miedo a represarías, aseguró que otro problema es el de los invasores de vivienda quienes se están metiendo a la fuerza en los apartamentos que no han sido entregado: “La mayoría de los que se meten así vienen de Venezuela, lo mismo que la prostitución que se ha incrementado; también son venezolanas y no les importa si el cliente es menor o mayor de edad” indicó.

En estas urbanizaciones los problemas no terminan ahí, hay que recordar que el pasado mes de marzo, la administración municipal anunció que cinco apartamentos de las urbanizaciones ‘Nando Marín’ y ‘Lorenzo Morales’ en Valledupar, serían revocados de sus propietarios luego de evidenciar el uso indebido del inmueble. Situacion que según se indicó fue informada por funcionarios del Ministerio de Vivienda y del Fondo de Vivienda de Interés Social, FONVISOCIAL, quienes iniciaron el proceso de revocatoria de subsidios en la ciudad.