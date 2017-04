Justin Bieber ya se encuentra en Bogotá

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y en total hermetismo y cautela, llegó esta madrugada a la capital del país el cantante canadiense Justin Bieber.

El joven ícono del pop a nivel mundial, llegó en su avión privado con los músicos de su banda y el resto del equipo, para el concierto previsto para este miércoles 12 de abril en el estadio El Campín de Bogotá, como parte de la gira mundial ‘Purpose’.

Justin Bieber actualmente se está hospedado en el ‘penthouse’ de una cadena hotelera extranjera, aunque no se descarta que alquile una vivienda en la ciudad, en la que permanecería algunos días antes de realizar un posible viaje a la ciudad de Cartagena.

A través de las redes sociales, seguidores del artista han divulgado imágenes del artista jugando una partida de golf en un club de Bogotá.

Imagen tomada de la red social Twitter, cortesía de la cuenta @justindupdates

📸| Photo of Justin Bieber spotted out golfing in Bogota, Colombia today. (April 9) pic.twitter.com/ZVJOjDlFuR

— Justin Updates (@JustinDUpdates) April 9, 2017