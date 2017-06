La ‘aprobatón’ dio vía libre a 621 mil millones para 47 proyectos en la región Caribe

Foto: Cortesía

Una de las causas que impedían que se aprobaran los distintos proyectos de la región era la mala formulación de los mismos

La ‘aprobatón’, como bautizaron los gobernadores del caribe la reunión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la región, dejó como resultado 621 mil millones de pesos para 47 proyectos, que según el presidente Juan Manuel Santos beneficiarán a más de 800 mil habitantes de esa región del país.

El jefe de Estado explicó que los proyectos aprobados tienen que ver en su mayoría con vías, cerca de un 80 por ciento. “Solamente en el departamento de Bolívar hay siete puentes que fueron aprobados, pero vías hay en todos los departamentos. Aparte de las vías, se aprobaron proyectos de otros frentes como hospitales, subsedes del Sena, complejos deportivos, que van a beneficiar a la población del Caribe”.

Para el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, esto sienta un precedente para modificar el destino final de los recursos del Sistema General de Regalías, “un mensaje contundente al país que el sistema de regalías hay que estremeserlo y que esos recursos no deben estar en los bancos, sino resolviendo los problemas que aquejan a los poblaciones”

Según mandatario departamental, una de las causas que impedían que se aprobaran los distintos proyectos de la región era la mala formulación de los mismos, “los proyectos no están bien formulados por parte de los municipios, pero la forma como son tratados acompañados, la forma como los municipios tienen asesoría no es la mejor, por eso los proyectos no avanzan y no han podido aprobarse”

Según el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, el Ocad Caribe fue instalado en junio de 2012 y desde entonces han sido aprobados 178 proyectos por más de 3 billones de pesos, de los que 2.6 billones corresponden a las regalías.

Vendrán más aprobaciones a otras regiones

El jefe de Estado señaló que el objetivo del Ocad Caribe era acelerar la inversión de las regalías para que se puedan ejecutar proyectos de protección y mitigación del riesgo, vías terciarias y saneamiento básico de esa zona del país, con la intención de que los habitantes pueda ver los resultados rápidos, una estrategia que será replicada en otras regiones.

“Nos pusimos una meta de 7 billones de pesos, que vamos a aprobar y ejecutar en lo que resta del gobierno, y esa meta la vamos a cumplir sobre todo si lo que hicimos hoy en la Región Caribe se repite en los Ocad de las demás regiones de Colombia, en los Ocad de las demás regiones de Colombia”.